Taremi Milan: il Porto viene incontro ai rossoneri? C’è una novità importante per quanto riguarda l’attaccante

Mehdi Taremi è l’obiettivo primario del mercato Milan per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, non c’è un’accelerata in questo momento ma il Porto viene incontro ai rossoneri.

Il club portoghese, infatti, ha abbassato le pretese a 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio calciatore. Se dovesse trasferirsi alla corte di Pioli bloccherebbe Chukwueze.

