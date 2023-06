Calciomercato Inter, Inzaghi spinge per Milinkovic Savic. Marotta farà un tentativo con la Lazio per il serbo

Inzaghi vorrebbe Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024 con la Lazio, e ha fatto il suo nome nel vertice di oggi. Marotta sa che trattare con Lotito non è semplice, ma un tentativo per il serbo sarà fatto. Soprattutto se l’Inter cederà Brozovic, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

