L’Atletico Madrid vuole pescare in casa del calciomercato Inter, in vista della prossima sessione estiva: tutti i dettagli della trattativa

Durante l’estate del 2018, c’era una battaglia sul mercato tra il calciomercato Inter e l’Atletico Madrid.

I nerazzurri riuscirono a chiudere l’accordo con il Racing per Lautaro Martinez, superando di stretta misura i colchoneros, che tuttavia non hanno dimenticato l’argentino. Secondo quanto riportato da todofichajes, il club spagnolo tenterà nuovamente un’offensiva per il capitano nerazzurro durante l’estate, soprattutto se Alvaro Morata, il loro attaccante di punta di questa stagione, dovesse lasciare il club. In Spagna si dice che l’Atletico sia disposto a offrire tra gli 80 e i 90 milioni di euro per il Toro.

L’articolo Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid prepara l’offerta in estate! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG