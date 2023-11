L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha risposto in merito alla possibilità che l’Inter intervenga sul calciomercato nella sessione di gennaio

Come rivelato da Pasquale Guarro su Twitter, Beppe Marotta non pare intenzionato ad intervenire nella sessione di gennaio per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter.

LE PAROLE- «Tornare sul mercato a gennaio per far fronte ai problemi di Cuadrado? Intanto dico che noi abbiamo subito veramente pochissimi infortuni. Per quanto riguarda il mercato direi di no per due motivi: il primo è che è difficile trovare buone occasioni e il secondo è che abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa tra le più forti e competitive»

L’articolo Calciomercato Inter, possibile colpo a gennaio? Risponde Marotta proviene da Inter News 24.

