I dirigenti nerazzurri riflettono sul rendimento dei 4 attaccanti presenti attualmente in rosa ma non solo: il profilo dell’iraniano attrae.

L’Inter ha vissuto un’estate piuttosto complicata per quel che riguarda il mercato in attacco per via soprattutto del clamoroso ed inaspettato voltafaccia di Romelu Lukaku. Ci sono stati momenti in cui l’unico attaccante presente in rosa era Lautaro Martinez visto che si considerava già fuori dal progetto il Tucu Correa. Dopo la cessione di Onana i nerazzurri aveva svariate decine di milioni di euro da investire ma sul mercato c’erano pochi centravanti: quei pochi che c’erano erano scommesse dai prezzi già troppo elevati per le casse del club. Si è quindi, come è noto, spostato il budget sulla difesa tappando i buchi con i non più giovanissimi Arnautovic e Sanchez oltre all’arrivo a parametro zero di Thuram.

Marko Arnautovic

L’occasione

L’austriaco ed il cileno però finora hanno reso al di sotto delle aspettative motivo per cui l’Inter potrebbe tornare sul mercato presto o tardi. Mehdi Taremi del Porto ha il contratto in scadenza a giugno ma Ausilio e Marotta, che pur gradiscono molto il giocatore, non hanno ancora deciso se affondare il colpo o meno. Secondo Calciomercato.com l’Inter potrebbe prima accordarsi col giocatore per giugno e poi solo in caso die sito positivo provare a vedere se il Porto accetta una cessione a gennaio per 5-6 milioni. Ricordiamo che nelle ultimissime ore del mercato estivo Taremi fu vicinissimo ai cugini del Milan.

