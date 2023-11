I nerazzurri hanno svolto gli esami strumentali ma non hanno rilasciato nessun comunicato ufficiale sulle condizioni dell’italiano.

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, oggi l’Inter ha sottoposto Alessandro Bastoni agli esami strumentali per stabilire tempi di recupero più accurati possibile.

Il responso

Diversamente dal solito non c’è stato nessun comunicato ufficiale ma Sky Sport ritiene che l’esistenza dell’infortunio muscolare è stata confermata anche se il difensore starà fuori forse meno di quanto paventato. Sicuramente l’ex Atalanta e Parma non ci sarà nelle prossime due gare contro Juventus e Benfica; successivamente ogni match potrebbe essere quello del rientro. Inzaghi spera di averlo a disposizione per la partita contro il Napoli del 3 dicembre ma nell’ipotesi peggiore Bastoni tornerà in campo il 9 dicembre contro l’Udinese.

Alessandro Bastoni

Altri acciaccati

La difesa quindi sarà poco numerosa per almeno 2 partite visto che manca anche Pavard; il francese dovrebbe tornare a disposizione nel 2024. Sul fronte Cuadrado non arrivano buone notizie nel senso che il colombiano ancora avverte dolore al tendine e di conseguenza non riesce a tornare in gruppo; la sua presenza contro la Juventus si fa complicata. Marko Arnautovic ha subìto una forte botta nella prima gara con la nazionale austriaca ma dopo attimi di preoccupazione ha tranquillizzato tutti ed è a disposizione per il secondo match. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Carlos Augusto saranno gli ultimi a tornare ma la super-sfida con i bianconeri cade di domenica e quindi non dovrebbero esserci problemi per loro.

