La situazione in casa Atalanta per quanto concerne gli infortuni: il rapporto della società sulla doppia seduta a Zingonia

Oggi l’Atalanta ha effettuato una doppia seduta al Centro Bortolotti di Zingonia, e ci sono delle novità per quanto riguarda la situazione infortuni: in particolar modo nei confronti di Ruggeri, De Ketelaere, Scalvini, Toloi, Kolasinac, Holm e Palomino.

CDK: lavoro in parte individuale e in parte in gruppo

Scalvini: lavoro in parte individuale e in parte in gruppo

Kolašinac: lavoro in parte individuale e in parte in gruppo

Holm: lavoro in parte individuale e in parte in gruppo

Ruggeri: lavoro individuale in campo

Toloi: lavoro individuale in campo

Palomino: lavoro individuale

El Bilal: percorso riabilitativo

