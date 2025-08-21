Un nome che accende il duello tra Inter e Juventus, ma su cui i nerazzurri potrebbero avere la meglio su i rivali per un vantaggio

Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, l’Inter accelera per rinforzare due reparti chiave nello scacchiere di Cristian Chivu: centrocampo e difesa. Le recenti “scottature” legate ai casi Lookman e Manu Koné hanno costretto la dirigenza nerazzurra a rivedere i propri piani, concentrandosi ora su profili più concreti e raggiungibili in questi ultimi giorni di mercato.

Dopo il mancato arrivo dell’attaccante nigeriano – trattativa che ha tenuto banco per settimane ma poi sfumata – le priorità del club sono cambiate radicalmente. Il nuovo obiettivo per il centrocampo è un profilo fisico, atletico, capace di dare equilibrio alla squadra. Un identikit che sembrava corrispondere perfettamente a Manu Koné, centrocampista della Roma, ma anche in questo caso l’Inter ha dovuto fare marcia indietro: il dietrofront dei giallorossi ha interrotto ogni margine di trattativa.

La Beneamata, già delusa da come si è concluso il dossier Lookman, non vuole più perdere tempo in operazioni destinate a naufragare. La nuova strategia è chiara: niente più tormentoni di mercato, solo trattative concrete e percorribili.

È proprio in questo scenario che prende quota un nome di livello per il centrocampo della Beneamata, già seguito dalla Juventus, ma sul quale l’Inter sembra ora in netto vantaggio. Un’occasione da cogliere per beffare una diretta rivale e regalare a Chivu un rinforzo di assoluto livello.

L’Inter accelera per l’obiettivo condiviso con la Juventus: bianconeri beffati

Dopo giorni di valutazioni e sondaggi, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Florentino Luis il profilo ideale per completare la mediana. Il classe 1999 del Benfica è il tipo di giocatore che Marotta sta cercando: un mediano completo, di grande forza fisica, abile nel recupero palla ma anche tecnicamente affidabile nella gestione del gioco. L’interesse dell’Inter, però, non è isolato. Già in passato, la Juventus aveva monitorato da vicino Florentino, con Damien Comolli tra i principali estimatori del centrocampista portoghese.

Un profilo che corrisponde perfettamente alla nuova idea di mediano richiesto dai nerazzurri: strutturato fisicamente, ma già esperto ad alti livelli e con esperienza internazionale. Tuttavia, al momento, i bianconeri non possono affondare il colpo: la priorità della Juventus resta quella di sistemare le cessioni in esubero, prima di tentare l’affondo su nuovi obiettivi. Una situazione che sta dando a Marotta un vantaggio concreto sul mediano.

A differenza della Juventus, infatti, l’Inter ha margini di manovra più ampi e può agire con maggiore tempestività in questi ultimi giorni disponibili prima del termine ufficiale del mercato. Il club nerazzurro potrebbe presentare un’offerta già nei prossimi giorni, consapevole che anticipare la concorrenza può essere determinante.

Ora l’Inter si vuole muovere con decisione e assicurarsi un colpo di qualità in mezzo al campo. E mentre la Juventus resta alla finestra, rallentata da situazioni interne da risolvere, Marotta tenta il sorpasso.