Torna uno storico programma della Rai, in un format rivisitato: alla conduzione Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, al loro fianco anche Sofia Oranges

Torna il campionato di Serie A e tornano anche le trasmissioni tv dedicate al massimo campionato italiano. Manca ormai solo qualche giorno e il pallone tornerà a rotolare sui campi da gioco di tutta Italia: si partirà sabato 23 alle ore 18.30 con Sassuolo-Napoli, match che vedrà scendere in campo i campioni in carica contro una neo-promossa.

Un campionato che si preannuncia incerto e combattuto e che garantirà spettacolo e tensione. Non mancheranno le polemiche e discussioni e, come da tradizione, grande spazio sarà dato anche in tv. La Rai farà la sua parte con un palinsesto dedicato e che vedrà il ritorno dello storico Processo: lunedì alle ore 23.30 su RaiDue andrà in onda, infatti, il Processo al 90′, programma che vedrà alla conduzione due volti noti della tv di Stato: Paola Ferrari e Marco Mazzocchi.

Al loro fianco una squadra formata da Massimo Tecca, Marco Tardelli, Mauro Bergonzi e dalla novità Sofia Oranges che ha annunciato sui social con grande gioia il suo sbarco in Rai in un programma importante qual è il Processo.

Sofia Oranges al Processo al 90′: “Onore immenso”

È la stessa giornalista con un post su Instagram a raccontare la sua gioia per la nuova avventura che l’aspetta.

“Dopo anni di sacrifici, di sfide, di strade percorse con tenacia e passione, arriva un nuovo capitolo – il suo post sui social – : l’ingresso nella grande famiglia di Rai Sport. Un onore immenso poter prendere parte ad uno dei programmi più iconici della televisione italiana: Il Processo del 90′, che quest’anno andrà in onda su Rai 2, ogni lunedì alle 23″.

La stessa Oranges racconta quale sarà il suo ruolo all’interno del programma: “Porterò il mio ruolo frizzante, interattivo ed anche un po’ del mio stile pungente e polemico, quanto basta per stimolare il dibattito, dare spazio alle opinioni e trasformare l’energia dei social in confronto vivo in studio”. Una grande occasione per la giornalista che ha mosso i primi passi su Canale 21: “Chi mi conosce sa quanta strada e quanti sacrifici ci siano dietro questo traguardo, frutto di un percorso costruito passo dopo passo, con impegno e passione. Se oggi sono qui, è perché ho creduto con tutte le forze ad un sogno che sembrava lontano. Non è stato facile, ma non ho mai smesso di crederci”.

Nel chiudere il post con il quale ha annunciato il suo arrivo alla Rai, la Oranges lancia un messaggio a tutti i suoi follower: “Coltivate i vostri sogni con la stessa ostinazione con cui si custodisce ciò che conta davvero. Perché quando passione e determinazione camminano insieme, nulla è impossibile”.