Nicholas Pierini, attaccante del Venezia, ha parlato ai microfoni di TuttoB in merito alla stagione dei lagunari in Serie B.

PAROLE – «I numeri al momento sono questi. Siamo contenti, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché, in Serie B, è un attimo perdere quota e ritrovarsi in tutt’altra posizione. La classifica è molto corta e nel giro di pochi punti sono raccolte tante squadre. A inizio stagione avevo indicate tre favorite. Parma, che infatti attualmente è primo, Sampdoria e Spezia, ora mi direte che le ultime due sono in basso in classifica e avete ragione, ma secondo me a livello di organico e di giocatori sono molto forti. Certo, la Serie B è strana e può accadere che chi retrocede subisca l’impatto del cambio di mentalità e ci metta un po’ di tempo per ingranare; credo sia quanto sta succedendo a Samp e Spezia. Detto questo, ribadisco che le squadre più strutturate per salire in Serie A sono quelle tre».

