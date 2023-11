Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha rilasciato importanti dichiarazioni sul mondo del calcio in generale e sul club nerazzurro.

Alessandro Antonello era presente al Social Football Summit 2023 ed ha parlato anche di Inter. “Sostenibilità è un termine che sembra scontato, ma che è sicuramente salito alla ribalta con la pandemia. Il calcio europeo ha sofferto 7 miliardi di perdite, fermandoci a quello italiano una perdita di sistema di più di un miliardo. […] Come club, dal punto di vista strategico abbiamo sempre voluto declinare le due dimensioni: competitività e sostenibilità finanziaria, spesso non allineate, ma che noi con grande sforzo abbiamo voluto perseguire. Un percorso nato anni fa, i successi fuori e dentro il campo non sono improvvisati e nascono dopo l’acquisizione del club da parte di Suning. La nostra mission era quella di riportare i successi in ambito sportivo con un investimento graduale nella rosa per essere competitivi, ma lavorare anche in modo esterno al campo con una strategia mirata ad allargare la nostra fan base”.

L’importanza dei risultati sportivi

“I risultati sportivi sono fondamentali perché amplificano quanto si fa dietro le quinte. Oggi dopo le ultime partite di Champions siamo ottavi nel ranking Uefa, quando abbiamo intrapreso la nostra strategia invece eravamo 45esimi. E’ il frutto del lavoro di questi anni ma speriamo che il bello debba ancora venire. Il percorso di sostenibilità è un percorso che terremo ben presente nelle prossime stagioni. Un percorso inevitabile per tutti, non solo per l’Inter. Tutto questo non andrà mai a discapito della performance in campo. Ci aspettiamo, quindi, di ridurre ulteriormente le perdite del club tramite gli obiettivi raggiunti sul campo”.

Sul derby d’Italia

“Juve-Inter una sliding doors per lo scudetto? E’ ancora presto per dirlo. È una partita che vale sempre perché ha una visibilità internazionale significativa. Col valore dei diritti sportivi che rappresenta l’Italia, nei confronti di quelli inglesi, il valore economico che esprime è chiaramente inferiore. Ma nell’appeal della partita in sé ritengo che sia uno dei match più visti e apprezzati“.

Aggiornamenti sulla questione stadio

“Stiamo lavorando a un nuovo San Siro. L’infrastruttura evidenzia segni tangibili di inadeguatezza rispetto a quelle delle big europee. Stiamo ancora perseguendo questa strada, dove oggi registriamo un ulteriore slittamento. La sentenza del TAR sul vincolo al secondo anello è stata rinviata a dicembre perché la sezione che doveva discutere il tema non era quella adatta. Il messaggio da lanciare è che in Italia ci si trova a dover combattere con un sistema amministrativo che non agevola gli investimenti. Siamo felici per l’assegnazione dell’Europeo, ma noi è dal 2019 che lavoriamo a un progetto stadio e ci servono tempi certi per colmare un gap con le top europee. Il progetto San Siro oggi è in stand by”.

