Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di BianconeraNews affrontando anche la crisi di gol che sta vivendo Vlahovic.

PAROLE – «Quando hai una punta che ha sensibilità per il gol, la squadra deve giocare per essa. Spesso i compagni di squadra ritardano la giocata. Lui poi deve avere una fiducia incondizionata e continuità, senza la quale un attaccante fatica. Sono problemi di Allegri, saprà lui come ottimizzare e far crescere il giocatore. Dusan deve stare sereno e trovare un equilibrio. Ultimamente mi sembra un po’ triste, quando lo vedo in Nazionale mi pare più sicuro e tranquillo. Se discutiamo anche Allegri, allora dobbiamo farlo con tutti gli allenatori. Ha vinto tanto, ha dimostrato di avere idee e di saper gestire anche situazioni extracampo. E’ diventato un uomo società e i vertici della Juve hanno ritenuto fosse adatto per ricostruire in una fase delicata come questa».

