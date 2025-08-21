Al Milan manca solo un piccolo tassello per completare il mercato in entrata e mettere la parola fine a un progetto di ricostruzione fin qui egregio. Tare ha fiutato il colpo, l’ennesimo.

Dopo un’estate da assoluta protagonista, in cui ha dominato le prime pagine dei quotidiani e le trattative di mercato, il Milan si ritrova ora a dover risolvere l’unico vero enigma rimasto irrisolto: quello dell’attaccante. Non una vera emergenza, numericamente parlando, ma una lacuna evidente a livello tecnico e strutturale. L’arrivo di Santiago Gimenez, accolto a gennaio con grandi aspettative, non ha ancora prodotto i risultati sperati. Il talento c’è, ma la condizione fisica e l’inserimento nel sistema di gioco hanno richiesto più tempo del previsto. E così Massimiliano Allegri, al lavoro su un nuovo assetto offensivo, continua a chiedere un riferimento affidabile, che possa garantire continuità in zona gol e affiancare il messicano nel corso della stagione.

Nelle scorse settimane il duo composto da Igli Tare e Allegri ha sondato due piste di spessore: Dusan Vlahovic, che con la Juve ha ormai poco a che fare, e Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United. Due profili noti, costosi e difficili da raggiungere, per motivi diversi. La Juve non intende rinforzare una diretta concorrente senza un’offerta adeguata, mentre i Red Devils sono disposti ad aprire al prestito, ma chiedono 40 milioni complessivi tra quota fissa e riscatto. È il giocatore, in questo momento, a prendersi del tempo per decidere cosa fare. In attesa che il mercato dia segnali più concreti, a Milanello si continua a lavorare sottotraccia. Il gruppo è solido, la rosa è profonda, ma manca ancora quell’innesto offensivo capace di cambiare volto alle partite. Ed è proprio in queste ore che emerge una pista nuova, intrigante e forse più accessibile rispetto ai nomi finora circolati. Una pista che porta in Portogallo, e più precisamente allo Sporting Lisbona.

Harder, il Milan osserva: lo Sporting chiede 28 milioni

Le prime indiscrezioni erano già trapelate, ma ora c’è anche la conferma della Gazzetta dello Sport: il Milan ha messo gli occhi su Conrad Harder, giovane attaccante classe 2005 di proprietà dello Sporting Lisbona. Il danese, 20 anni appena compiuti, è considerato uno dei prospetti più promettenti della Primeira Liga, e il club portoghese ne fa una valutazione importante: 28 milioni di euro, cifra probabilmente trattabile. Nella scorsa stagione Harder ha collezionato 28 presenze in campionato, ma solo 6 da titolare, riuscendo comunque a mettere a referto 5 gol. Numeri non eclatanti, ma che testimoniano un impatto crescente in un contesto competitivo, all’interno di una squadra che ha chiuso al vertice del calcio portoghese.

Il Milan lo sta seguendo con attenzione, consapevole che il profilo sia ancora acerbo per recitare da subito un ruolo da titolare, ma interessante in ottica di crescita, rotazioni e, in futuro, possibile valorizzazione sul mercato. Secondo la Gazzetta, il nome di Harder è destinato a guadagnare peso nelle prossime ore, soprattutto se le piste che portano a Hojlund e Vlahovic dovessero definitivamente sfumare. La società rossonera, su impulso di Tare, starebbe cercando un compromesso tra presente e futuro: un attaccante che possa già essere utile alla causa, ma senza ingessare il bilancio o scontrarsi con la crescita di Gimenez.