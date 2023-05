Calciomercato Inter, c’è l’interesse della dirigenza nerazzurra per Roberto Firmino, l’attaccante brasiliano in uscita dal Liverpool

Continua la ricerca dell’Inter per quanto concerne il calciomercato estivo in ottica attaccanti, seguendo soprattutto i parametri zero più appetibili: di cui uno in particolare.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la dirigenza punta forte su Firmino a parametro zero visto il mancato rinnovo con il Liverpool: oltre che a seguire costantemente il solito Retegui (valutato 20 milioni di euro).

