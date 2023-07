Calciomercato Juve: c’è un nome forte per Giuntoli per sostituire Bonucci, messo fuori rosa dal club bianconero

Secondo quanto riferito da Repubblica – Torino, il calciomercato Juve vuole cautelarsi per quanto riguarda la difesa in caso di offerta per Gleison Bremer e dopo aver già salutato Leonardo Bonucci.

Il nome forte è quello di Aymeric Laporte, che non rientra più nei piani di Guardiola al Manchester City. L’altra candidatura porta a Mavropanos dello Stoccarda.

The post Calciomercato Juve: c’è un nome forte per Giuntoli per sostituire Bonucci appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG