Calciomercato Juve: il Milan fa sul serio per l’ex obiettivo bianconero. ULTIME notizie sui movimenti di quest’estate

Come riferito da TMW, Ryan Gravenberch è un nome reale per il Milan. I rossoneri anche nelle ultime ore hanno avuto fitti contatti con il Bayern Monaco che ha aperto alla possibilità di una partenza dell’ex Ajax, accostato in passato al calciomercato Juve.

La valutazione è di 30 milioni di euro, una cifra che Furlani vuole abbassare ma che permette al club di iniziare una trattativa concreta.

