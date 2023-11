Calciomercato Juve, Inter avanti su un obiettivo che piace anche a Giuntoli. La situazione sul giocatore e le ultime

L’Inter guarda alle occasioni a parametro zero e, per quanto riguarda la difesa, l’obiettivo numero uno è Tiago Djalo. Il difensore è fermo ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, il suo contratto con il Lille è in scadenza e non sembra aver intenzione di rinnovarlo.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, la pista per portare il portoghese a Milano a parametro zero è parecchio calda, con i nerazzurri che sarebbero in vantaggio sulla Juve (Giuntoli ha fatto un primo sondaggio).

