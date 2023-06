Calciomercato Juve, McKennie messo ufficialmente in vendita dal club bianconero: non è nei piani di Allegri

La storia di McKennie alla Juve è destinata a concludersi nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato infatti da Sky Sport, l’americano è ormai considerato un esubero da vendere nel corso dei prossimi mesi.

McKennie, che da gennaio alla fine della passata stagione ha giocato in prestito al Leeds, non rientra più nei piani della Juve e di Allegri, che ha dato il via libera alla sua partenza.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG