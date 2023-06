Calciomercato Juve: no di Chiesa all’Aston Villa. Ma piomba il Newcastle… Ultimissime sul futuro dell’esterno italiano

Non solo Tonali, come riportato da Sky Sport il Newcastle sarebbe anche sulle tracce di Federico Chiesa.

Il club inglese ha chiesto informazioni al calciomercato Juve, più per l’esterno che per Vlahovic. Per l’italiano, c’è anche l’Aston Villa che metterebbe sul piatto 60 milioni di euro, ma il giocatore non gradirebbe la destinazione.

