Calciomercato Juve: nuovo assalto dalla Premier per Vlahovic. ULTIME notizie legate al futuro dell’attaccante

Secondo quanto riferito da Football Insider, l’Arsenal è pronto a tornare alla carica per Dusan Vlahovic in vista dell’estate, con i Gunners che ci avevano già provato nel gennaio 2022 ma in quel caso il serbo scelse di sorridere al calciomercato Juve.

Arteta spinge per averlo nella prossima stagione, così non è da escludere un affondo a luglio da parte del club inglese. Il piano B, in caso di mancato arrivo del classe 2000, è rappresentato da Dominic Calvert-Lewin dell’Everton.

The post Calciomercato Juve: nuovo assalto dalla Premier per Vlahovic. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG