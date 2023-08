Calciomercato Juve: per Kean prende quota l’ipotesi Fulham. Pronta una maxi offerta che potrebbe soddisfare Giuntoli

Come scrive Tuttosport l’entourage di Moise Kean è molto attivo nel cercare soluzioni alternative. Si spiega in parte così il tentativo della scorsa settimana del Milan per averlo in prestito, richiesta respinta con perdita dai bianconeri.

A questo punto, però, detto del Siviglia che si è presentato con una formula stile “Scherzi a parte” – prestito gratuito e parte dell’ingaggio pagato dalla Juventus – qualcosa di interessante dal punto di vista del bilancio si è mosso. Infatti il Fulham non si è spaventato quando ha saputo che la trattativa per il cartellino di Kean non potrebbe concludersi a una cifra non troppo distante dai 40 milioni di euro.

The post Calciomercato Juve: per Kean prende quota l’ipotesi Fulham. Pronta una maxi offerta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG