Italiano ammette: «Ho telefonato a quel giocatore della Juventus». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è stato intervistato da Repubblica. Queste le sue parole anche sull’ex Juventus Arthur.

NUOVA STAGIONE – Volevo sentire il parere del presidente ed è stato bello sapere che anche la sua intenzione era quella di continuare tutti insieme per costruire una Fiorentina ancora più forte e competitiva. Ci abbiamo messo poco a stringerci la mano e ripartire ancor più convinti. Sono andato in vacanza sereno dopo aver preparato 60 partite: mi sono rilassato e ricaricato per ripartire forte fin da subito. Il percorso europeo e le due finali ci hanno lasciato tantissimo. Quest’anno dobbiamo prenderci la rivincita, reagire a quella sconfitta e fin dai playoff far vedere come ci brucia ancora non aver alzato quel trofeo.

ARTHUR – Gli ho telefonato e spiegato quel che avevo in mente per lui. Veniva da un anno in cui non aveva mai giocato e voleva un progetto dove potesse esprimersi al meglio. Ha caratteristiche perfette per il nostro gioco.

