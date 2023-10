Calciomercato Juve, quale centrocampista a gennaio? Le ultime segnalazioni portano verso di lui. C’è un nuovo favorito per la mediana

Come riporta Tuttosport il calciomercato Juve è sempre alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per gennaio. Le ultime segnalazioni portano verso Rodrigo De Paul, centrocampista ex Udinese e ora all’Atletico Madrid (espulso l’altra sera a Glasgow in Champions League) che conosce bene il campionato italiano e che ha le caratteristiche tecniche e tattiche ideali per la mediana bianconera.

La Juventus vuol lavorare su un prestito con diritto di riscatto fissato al raggiungimento dell’obbiettivo Champions: l’entourage del giocatore è disponibile, ma va convinto anche l’Atletico

