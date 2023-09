Calciomercato Juve, retroscena Pogba: negli ultimi giorni ha detto no a questo club europeo. Il francese vuole restare in bianconero

La Gazzetta dello Sport spiega con convinzione come in questo momento Paul Pogba abbia in testa solo la Juve.

E il giocatore lo ha confermato nei giorni scorsi agli emissari del Galatasaray, stoppando sul nascere le chiacchiere – e nulla più – del club del Bosforo.

