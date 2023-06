Calciomercato Juve, setacciato il mercato francese: 4 nomi sul taccuino di Manna per rinforzare la rosa di Allegri

Come riportato da Tuttosport il calciomercato Juve sta setacciando il mercato francese alla ricerca di risorse tecniche giovani, eppure già pronte al salto.

Tra i più chiacchierati c’è Rayan Cherki del Lione, 19enne trequartista di talento e gamba. Grande interesse anche per Timothy Weah, figlio di George, nato negli USA ma in possesso di passaporto comunitario: il Lille può aprire per la cessione del casse 2000 che nelle idee di Madama potrebbe fungere da esterno a tutta fascia. Piace poi un altro figlio d’arte come Khéphren Thuram, centrocampista di testa e sostanza del 2001, ideale per sostituire Paredes anche se il Nizza chiede tanto e piace alla Premier. Infine il bomber Georges Mikautadze, georgiano, che ha messo a segno 23 gol in Ligue 2 col Metz.

