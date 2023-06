Calciomercato Juve: Tognozzi sfida le big d’Europa per la Pulce Prestianni. Classe 2006, viene considerato un predestinato

Come scrive Repubblica il calciomercato Juve, nella persona del capo scout Tognozzi, ha messo gli occhi su Gianluca Prestianni, attaccante italo-argentino classe 2006 del Vélez: in patria viene soprannominato Pulce, come Messi. Un predestinato: a 16 anni, 3 mesi e 23 giorni è diventato il più giovane esordiente della storia del club, alla prima stagione tra i professionisti. Alla Juventus Prestianni troverebbe il connazionale Matias Soulé, anche lui pescato dal Vélez.

I bianconeri dovranno superare la concorrenza di altri top club europei come il Real Madrid, il Barcellona e il Chelsea. Col club di Buenos Aires la Pulga ha un contratto fino al 2024, con clausola rescissoria fissata a 12 milioni.

