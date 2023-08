Calciomercato Juve: Vlahovic al Chelsea Pochettino può rovinare tutto. C’è un nuovo ostacolo da superare nell’affare coi Blues

Secondo quanto svelato dal The Guardian ci sarebbe una nuova complicazione nell’affare tra Chelsea e calciomercato Juve relativo allo scambio Lukaku-Vlahovic.

Quale? Il tecnico dei Blues nutrirebbe qualche riserva di troppo sull’attaccante serbo e non sarebbe così convinto di averlo in rosa per la prossima stagione.

