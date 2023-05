Calciomercato Juve, Vlahovic e non solo: i big senza coppe vanno via da Torino. Ecco i nomi in bilico per la prossima annata

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, senza qualificazione ad una delle prossime competizioni europee la Juventus dovrà rassegnarsi a perdere alcuni dei suoi big. L’obiettivo è quello di tagliare i costi, visti i pochi introiti che arriveranno per la mancata partecipazione alla Champions, all’Europa League o alla Conference.

Il primo indiziato a partire è Dusan Vlahovic, che ha ancora mercato nonostante l’annata deludente e un ingaggio pesante (7 milioni). Sarà poi la volta dei mancati rinnovi: Di Maria e Rabiot appaiono ormai scaricati. Il primo per età e per le ultime prestazioni opache, il secondo perchè le richieste sono diventate ora troppo eccessive ed è impensabile pareggiare le cifre che potrebbero arrivare dalla Premier. Non verrà poi confermato Paredes, che tornerà a Parigi, mentre Pogba sarebbe convinto di voler ripartire dal club bianconero, riscattando una stagione fantasma per lui.

The post Calciomercato Juve, Vlahovic e non solo: fuga dei big senza coppe appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG