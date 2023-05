Da tempo ormai si parla di un accordo tra Milan e Sportiello in vista del prossimo calciomercato estivo. Ora però..

Come riportato da Calciomercato.com nel frattempo ha scalzato Musso all’Atalanta convincendo mister Gasperini a schierarlo tra i pali al posto del pupillo espressamente voluto da lui due estati fa. L’Atalanta non è più così convinta di lasciare andare il suo numero 1 a una diretta concorrente che, se non approderà nemmeno in Champions, non gli garantirà più appetibilità della società bergamasca. Sportiello riflette

