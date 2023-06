Trevoh Chalobah in passato è stato accostato al Milan per rinforzare la difesa. Il centrale è a Milano: indizio di mercato?

Come mostrato da un foto nelle sue storie Instagram il motivo della visita è la fashion week, ma non è da escludere che il suo nome non possa tornare caldo. Sul giocatore c’è anche l’Inter con i continui dialoghi con i londinesi. Intanto lui posta una foto della galleria Vittorio Emanuele.

