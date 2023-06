Calciomercato Milan, dalla Spagna assicurano: il Chelsea vuole dare Lukaku ai rossoneri. Il motivo è molto semplice

Romelu Lukaku resta un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Dalla Spagna, e in particolare AS, rilancia la volontà del Chelsea di dare il belga ai rossoneri per la possibilità del Diavolo di comprarlo a titolo definitivo sulla base di 35-40 milioni di euro.

Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero agevolare la trattativa: gli inglesi, una volta ceduto Lukaku, darebbero l’assalto ad uno tra Vlahovic e Osimhen.

