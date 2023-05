Calciomercato Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera è ancora in bilico: le ultime sullo svedese

La questione Zlatan Ibrahimovic sarà centrale nel prossimo calciomercato Milan. Lo svedese, nonostante i 42 anni da compiere il prossimo 3 ottobre, vuole continuare a giocare a calcio e vuole farlo possibilmente ancora con la maglia rossonera.

Come riferito da TMW però, in casa rossonera proseguono le riflessioni sul classe ’81 visti i tanti acciacchi avuti in stagione. Un colloquio tra Zlatan e Maldini al termine del campionato definirà la questione.

