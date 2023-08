Calciomercato Milan, il Genoa vuole Kjaer ma deve fare i conti con la volontà del giocatore. Ecco allora che spunta l’alternativa

Niente Kjaer per il Genoa Come riportato da Calciomercato.com nelle ultime ore si era parlato di un forte interesse del club rossoblù ma il difensore danese non ha alcuna intenzione di lasciare il club rossonero.

Ecco allora che spunta l’alternativa al danese. Si tratta di Pezzella.

The post Calciomercato Milan: il Genoa pensa all’alternativa a Kjaer appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG