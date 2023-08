La Sampdoria sta lavorando molto sul mercato in questi giorni per consegnare rinforzi importanti a Pirlo e in attacco piace Coda

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i blucerchiati avrebbero pronta un’offerta per l’attaccante del Genoa.

