Il Catania è tornato in C dopo un anno di purgatorio in D e nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, è ripartita la campagna abbonamenti.

Dopo appena 10 (dalle 9 alle 19) il club ha registrato oltre 7 mila abbonamenti (7.417 per la precisione). Si prospetta un boom nei prossimi giorni e toccare numeri record per la categoria.

