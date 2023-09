Taremi è stato vicinissimo al Milan, salvo sfumare nelle ultime ore di calciomercato per mancato accordo tra le parti. Ora..

Il Porto prosegue con il suo ottimo avvio di stagione, vincendo anche il match di questa sera, valido per la quinta giornata di campionato, contro l’Estrela. Decisivo, nella sfida odierna, il 31enne centravanti iraniano Mehdi Taremi, a lungo cercato dal Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato.

La trattativa con il club rossonero è tramontata nel corso delle ultime 24 ore della sessione estiva di calciomercato, con l’iraniano che è rimasto in terra lusitana per l’ultimo suo anno di contratto. I rossoneri hanno ripiegato su Jovic, il cui futuro dipenderà dalle prestazioni in campo della corrente stagione. Come riportato da Calciomercato.com difficile che, seppur a parametro zero, il percorso di Taremi possa incrociarsi nuovamente con il Milan ma le strade del calciomercato sono infinite. Sicuramente, allo stato attuale dei fatti, l’iraniano non proseguirà oltre il 30 giugno 2024 la sua avventura in Portogallo

