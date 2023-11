Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per l’attacco del futuro. In tal senso piace un giocatore dell’Union Berlino

Nome nuovo sulla lista. Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per l’attacco del futuro. In tal senso piace un giocatore dell’Union Berlino:

secondo Calciomercato.it si tratterebbe di Sheraldo Becker, attaccante con passaporto olandese. Il calciatore originario del Suriname è un classe 1995 ed ha un valore in sede di calciomercato di circa 15-20 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta per quella che dovrebbe essere un’alternativa, ma attenzione alle condizioni. Il prezzo di Becker infatti potrebbe radicalmente cambiare. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto con la maglia dell’Union Berlino e la situazione particolare che sta vivendo il club tedesco, molto molto inguaiato dal punto di vista dei risultati, potrebbe ulteriormente favorire una partenza

