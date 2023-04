Calciomercato Milan, dall’Inghilterra spunta il nome di Maison Greenwood: l’esterno destro è in uscita dal Manchester United

Come riferito da Relevo, e in particolare da Matteo Moretto, il calciomercato Milan potrebbe orientarsi verso l’Inghilterra. Maldini ha infatti gli occhi su Maison Greenwood, esterno destro del Manchester United.

L’esterno destro è stato assolto dalle accuse di stupro ma nonostante un contratto in scadenza nel 2025 lascerà il club in estate. Il Milan è pronto ad entrare in azione.

The post Calciomercato Milan, nome a sorpresa dall’Inghilterra: lo scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG