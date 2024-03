Calciomercato Milan, novità su Guido Rodriguez: nuovo assalto in estate? Il punto sul centrocampista del Real Betis

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan nella sessione invernale c’era anche Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto col Real Betis ed i rossoneri avevano pensato a lui come rinforzo per l’anno prossimo, a parametro zero.

Il giornalista Matteo Moretto, su X, aggiorna sulla situazione legata al centrocampista classe 1994: il calciatore nelle prossime settimane si incontrerà nuovamente con la società spagnola per discutere del rinnovo di contratto. Si allontanano così le voci su un suo possibile addio.

