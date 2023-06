Calciomercato Milan, per il centrocampo piace Florentino Luis, classe 1999 del Benfica: la richiesta è 30 milioni

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare in azione. Come riferito da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati i primi contatti tra Moncada e l’entourage di Florentino Luis, individuato come rinforzo per il centrocampo.

Il Benfica chiede 30 milioni di euro per il classe 1999: i rossoneri decideranno nei prossimi giorni se affondare il colpo.

