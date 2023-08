Calciomercato Milan, primi dialoghi per il rinnovo di Mike Maignan: i rossoneri pronti ad un importante adeguamento economico

Come riferito da Il Giornale, sono partiti i primi dialoghi in casa Milan per il rinnovo di Mike Maignan.

L’intenzione di Furlani è quella di estendere il contratto del francese fino al 2028 con ingaggio che passerebbe dagli attuali 2.8 milioni a 5, bonus inclusi.

The post Calciomercato Milan, rinnovo Maignan: le cifre sul piatto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG