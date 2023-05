Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso potrebbe esserci un ritorno di fiamma per un centrocampista

Renato Sanches infatti ha faticato a trovare continuità per i soliti problemi fisici, che lo hanno condizionato per l’intera stagione. Ora è nuovamente fermo per un guaio agli adduttori. Il Psg non appare per nulla convinto dell’investimento fatto e in estate è pronto a liberarsi del giocatore a prezzo di saldo. Può lasciare Parigi per una cifra vicina ai dieci milioni di euro

