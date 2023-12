Calciomercato Milan, sondati Mukiele e Brassier: le caratteristiche comuni dei due difensori seguiti dai rossoneri

Il calciomercato Milan pare stia intensificando il proprio lavoro per individuare l’ultimo difensore da regalare a Stefano Pioli in questa sessione invernale di mercato (dopo il ritorno di Matteo Gabbia, che è ormai cosa fatta). In questo momento, come riferito da Luca Marchetti su Sky Sport, lo scouting rossonero sta valutando due profili: quello di Mukiele del PSG e quello di Brassier del Brest. Difensori con caratteristiche simili.

Luca Marchetti aggiunge: «Il Milan sta guardando un po’ di profili… Uno è Mukiele del PSG e l’altro è Brassier del Brest. Hanno una caratteristica comune questi giocatori: intanto si muovono in prestito, e poi sono anche terzini».

