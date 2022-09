A fine stagione il Milan saluterà, con ogni probabilità, sia Tatarusanu che Mirante. Per sostituirli si pensa a Terracciano e Sportiello

A fine stagione il Milan saluterà, con ogni probabilità, sia Tatarusanu che Mirante. Per sostituirli come riportato da Calciomercato.com sono previsti la promozione di un portiere dalla Primavera e l’arrivo di uno estremo difensore italiano e quindi molto utile per il discorso relativo alle liste.

In tal senso si valutano i profili di Terraciano e Sportiello

