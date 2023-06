Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Saint Maximin. Per l’ala del Newcastle arrivano importanti novità

Secondo quanto riferisce The Athletic, il club inglese ha deciso di mettere sul mercato l’attaccante classe ’97 per finanziare i colpi in entrata tra cui proprio Tonali dai rossoneri.

