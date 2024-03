L’ad del Monza, Adriano Galliani è tornato a parlare del futuro di Michele Di Gregorio. Ecco le ultime notizie di calciomercato

Adriano Galliani ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche sul futuro di Michele Di Gregorio che piace alle big di Serie A e in particolare alla Juve.

DI GREGORIO – «Di lui non ho mai parlato con nessuno. In estate, abbiamo già rinnovato i contratti più importanti. La nostra proprietà è fantastica e i figli di Berlusconi, per l’amore che aveva il padre per il Monza, mi lasciano fare e spendono anche tanti soldi nel Monza. Hanno accettato tutte le volontà del padre presenti nel testamento. Ringrazio la famiglia Berlusconi».

