Calciomercato Napoli, il Wolverhampton rifiuta l’offerta dei partenopei per Kilman e propone al centrale un rinnovo

Prima offerta rifiutata del Napoli da parte del Wolverhampton per Max Kilman. Il centrale dei Wolves è il primo obiettivo per i partenopei per rimpiazzare Kim.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, gli inglesi non hanno nessuna intenzione di privarsi del difensore e anzi, vogliono proporgli un rinnovo.

