Calciomercato, sfuma il colpo Berardi per la Lazio: coinvolto il Milan. L’ex obiettivo dei rossoneri sogna in grande per la prossima stagione

Domenico Berardi era vicino all’accordo con la Lazio, eppure sembra che il giocatore non voglia muoversi in direzione Roma, per ora.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’esterno italiano aveva aperto al trasferimento chiedendo un ingaggio da 3 milioni, nelle ultime ore ci starebbe ripensando: difficile lasciare la propria comfort zone se non per una tra Milan, Juve e Inter.

