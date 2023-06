Calciomercato Torino, le parole di Walter De Vecchi, ex tecnico di Bellanova: «Sarebbe per Raoul la giusta dimensione per fare esperienza»

Intervistato da Sportitalia, Walter De Vecchi, ex allenatore di Raoul Bellanova ai tempi degli Allievi Under 16 del Milan, si è espresso così sulla stagione vissuta all’Inter dall’esterno di proprietà del Cagliari e sulle possibilità per il suo futuro, con l’interesse sempre più concreto del Torino.

SULLA STAGIONE – «Ha avuto spazi ridotti, ma quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare abbastanza pronto. Ha comunque giocato al fianco di diversi campioni e in una squadra che ha disputato tre finali vincendone due. Avrebbe meritato più spazio? Questa è una domanda che andrebbe fatta a Simone Inzaghi. Solo chi lavora con Raoul e lo segue tutti i giorni può rispondere».

INGRESSO IN FINALE DI CHAMPIONS – «Senza dubbio è stata una grande opportunità per lui. Una nota di merito. Nonostante l’età ha già cambiato tante squadre? Certo, però se vuoi affermarti, devi trovare un approdo fisso. Cambiare squadra ogni anno non aiuta».

SULL’IPOTESI TORINO – «Credo che il Torino, che ambisce a stare sempre dalla parte sinistra della classifica, sarebbe per Raoul la giusta dimensione per fare esperienza e acquisire quell’ulteriore maturità di cui ha bisogno. Parliamo di un ragazzo del 2000, è il momento di iniziare ad affermarsi».

