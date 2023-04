Calciomercato, un ex Milan pronto a tornare in Italia: i dettagli. SI tratta di Kessie, obiettivo di mercato dell’Inter

Il mercato estivo è alle porte e i primi contatti sono stati avviati per i trasferimento della stagione estiva. Tra questi c’è quella che vede coinvolti Inter e Barcellona per un ex Milan: si tratta di Franck Kessie.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta della Sport, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha incontrato ha incontrato il capo dell’area sportiva dei catalani, Mateu Alemany, per discutere dello scambio Kessie-Brozovic.

The post Calciomercato, un ex Milan pronto a tornare in Italia: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG